Coastal Rowing Flensburg 2026 – Küstenrudern auf der Förde



Vom 14. bis 16. August 2026 wird die Flensburger Förde zum Schauplatz einer der spektakulärsten Ruderveranstaltungen Norddeutschlands. Bei der Coastal-Rowing-Regatta treten Ruderinnen und Ruderer im Küstenrudern an – einer besonders dynamischen Variante des Rudersports auf offenem Wasser mit Wellen, Wind und Strömung. Veranstalter sind Coastal Rowing Flensburg und der Ruderklub Flensburg, Austragungsort ist die Marina Wassersleben.



Den Auftakt macht am Freitag und Samstag der FördeSPRINT, eine internationale Beach-Sprint-Regatta: erst Zeitläufe, dann das packende K.-o.-System auf zwei Bahnen. Am Sonntag folgt mit dem FördeRACE der Höhepunkt: Im Rahmen des Events wird die offizielle Deutsche Coastal-Meisterschaft (Langstrecke) über rund sechs Kilometer ausgetragen. Gestartet wird in acht Bootsklassen für Frauen, Männer und Mixed-Teams.



Wer Spitzensport, Tempo und maritimes Flair erleben möchte, ist an diesem Wochenende in Wassersleben genau richtig.