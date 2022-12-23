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DHB-Pokal: Gottfridsson packt den Hammer aus - was ein Kracher!

DHB-Pokal der Männer
DHB-Pokal der Männer

Video-Livestream des Achtelfinales des DHB-Pokals der Männer. Die Partie SG Flensburg-Handewitt vs. Handball Sport Verein Hamburg am 22.12.2022 @deutscherhandballbund@2-hbl@sg-flensburg-handewitt@hsv-hamburg#handball    #dhbpokal    #dhbpokalmaenner@maikthiele7

HandballMaik ThieleHandball Club HamburgSG Flensburg Handewitt
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