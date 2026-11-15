Premium-Video Hol dir dieses Video für nur 3,90 € Pay per View 3,90 € Weiter 1. Liga Nord - Spieltag 8SG Flensburg-Handewitt vs. THW Kiel Junioren SG Flensburg-Handewitt-U19M Heute, 17:15 Uhr Ab 3,90 € Folgen JBLH männlich: Video-Livestream des Spiels SG Flensburg-Handewitt vs. THW Kiel Junioren. @jblhmaennlich @handball-net #handballnetHandballJBLH männlichSG Flensburg-Handewitt-U19MTHW Kiel JuniorenSG Flensburg-Handewitt-U19M ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.