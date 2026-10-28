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Handball

JBLH mB: THW Kiel vs SG Flensburg-Handewitt

THW Kiel Junioren
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Video-Livestream des Spiels THW Kiel vs SG Flensburg-Handewitt in der Jugendbundesliga B-Jugend am Sonntag, 25.10.2026, Anpfiff 15:00 Uhr. Der Erlös des Livestreams fließt in die Nachwuchsarbeit des THW Kiel.
@jblhmaennlich @handball-net #handballnet

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THW Kiel Junioren ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

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