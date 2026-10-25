JBLH mB: THW Kiel vs HC Empor Rostock

Video-Livestream des Spiels THW Kiel vs HC Empor Rostock in der Jugendbundesliga B-Jugend am Mittwoch, 28.10.2026, Anpfiff 18:30 Uhr. Der Erlös des Livestreams fließt in die Nachwuchsarbeit des THW Kiel.

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