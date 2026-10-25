JBLH mB: THW Kiel vs HC Empor Rostock

Premium-Video Hol dir dieses Video für nur 3,50 € Pay per View 3,50 € Weiter HandballJBLH mB: THW Kiel vs HC Empor Rostock THW Kiel Junioren Heute, 17:20 Uhr Ab 3,50 € Folgen Video-Livestream des Spiels THW Kiel vs HC Empor Rostock in der Jugendbundesliga B-Jugend am Mittwoch, 28.10.2026, Anpfiff 18:30 Uhr. Der Erlös des Livestreams fließt in die Nachwuchsarbeit des THW Kiel. @jblhmaennlich @handball-net #handballnetHandballJBLH männlichhandball.nethandballnetTHW Kiel Junioren ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.