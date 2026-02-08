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JBLH mA 1. Liga Nord: SG Flensburg-Handewitt vs. THW Kiel

SG Flensburg-Handewitt-U19M ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.
SG Flensburg-Handewitt-U19M
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08.02.26, 13:45 Uhr

Video-Livestream des Spiels SG Flensburg-Handewitt vs. THW Kiel in der 1. Liga JBLH Nord am 08.02.2026. Die Clubs werden an den Erlösen finanziell beteiligt. @sg-flensburg-handewitt-u19m @thw-kiel-junioren @handball-net @deutscherhandballbund@jblhmaennlich #handball    #jblh#dhb #Liga1Nord

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