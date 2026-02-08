JBLH mA 1. Liga Nord: SG Flensburg-Handewitt vs. THW Kiel

08.02.26, 13:45 Uhr
Video-Livestream des Spiels SG Flensburg-Handewitt vs. THW Kiel in der 1. Liga JBLH Nord am 08.02.2026. Die Clubs werden an den Erlösen finanziell beteiligt. @sg-flensburg-handewitt-u19m @thw-kiel-junioren @handball-net @deutscherhandballbund @jblhmaennlich #handball #jblh #dhb #Liga1Nord
07.08.26, 14:45 Uhr
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