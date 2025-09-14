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Testspiel ProB Nord: Dragons Rhöndorf vs. Basket Racing Club Luxembourg

Dragons Rhöndorf
Dragons Rhöndorf

Video-Livestream des Testspiels Dragons Rhöndorf vs. Basket Racing Club Luxembourg aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga am 14.09.2025. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball#prob#barmer2basketballbundesliga @dragons-rhoendorf @2bbl-prob-sued

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Dragons Rhöndorf ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

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