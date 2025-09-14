Testspiel ProB Nord: Dragons Rhöndorf vs. Basket Racing Club Luxembourg Dragons Rhöndorf 14.09.25, 12:45 Uhr Folgen Video-Livestream des Testspiels Dragons Rhöndorf vs. Basket Racing Club Luxembourg aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga am 14.09.2025. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball #prob #barmer2basketballbundesliga @dragons-rhoendorf @2bbl-prob-suedBasketballBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProB SüdBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProABARMER 2. Basketball BundesligaDragons Rhöndorf ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.