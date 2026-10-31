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Tanzsport
DM Modern und Contemporary Dance aus Westercelle - Samstag Tagesveranstaltung
Duo Junior I und Duo Junior II übertragen.
#tanzsport @dtv #Tanzturnier #Celle #deutschemeisterschaft #ModernContemporary
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Tanzsport
Deutsche Meisterschaften Standard 2026 aus Wetzlar - Sonntagsveranstaltung
Deutscher Tanzsportverband e.V.·
Tanzsport
Deutsche Meisterschaften Standard 2026 aus Wetzlar - Samstag Abendveranstaltung
Deutscher Tanzsportverband e.V.·
Tanzsport
Deutsche Meisterschaften Standard 2026 aus Wetzlar - Samstag Tagesveranstaltung
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