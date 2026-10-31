DM Modern und Contemporary Dance aus Westercelle - Samstag Tagesveranstaltung

Am Wochenende des 07. und 08. November richtet der VfL Westercelle die deutschen Meisterschaften Modern und Contemporary Dance aus. In diesem Livestream werden die Meisterschaften Solo m/w Hauptgruppe, Solo m/w Hauptgruppe II,

Duo Junior I und Duo Junior II übertragen.



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