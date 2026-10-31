Das Tanzsportzentrum Dresden richtet im ICC Maritim Dresden die Dresden Dancesport Open 2026 aus.



Um den Livestream (live oder on-demand) anschauen zu können, kann das „Tagesticket 20261121" genutzt werden. Mit diesem Tagesticket können die Streams der Freitag- und Samstagsveranstaltungen abgerufen werden.



Alternativ kann das "Jahresticket 2026" verwendet werden, mit dem alle vom DTV im Jahr 2026 produzierten Streams abgerufen werden können. Oder das „Eventticket 20261120“ mit dem alle Streams dieser Veranstaltung abgerufen werde können.



Auch alle Tanzsportfreunde, die ein gültiges "Tanzsport-TV Abo" besitzen, können den Livestream abrufen. Der Neuerwerb dieser Abos ist nicht mehr möglich.



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