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Tanzsport

DM Modern und Contemporary Dance aus Westercelle - Sonntagsveranstaltung

Deutscher Tanzsportverband e.V.
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UPCOMING Premium

Am Wochenende des 07. und 08. November richtet der VfL Westercelle die deutschen Meisterschaften Modern und Contemporary Dance aus. In diesem Livestream werden die Meisterschaften Formationen HGR II, Solo m/w Junior I & Junior II Duo Hauptgruppe und Duo Hauptgruppe II übertragen.

#tanzsport@dtv#Tanzturnier #Celle #deutschemeisterschaft #ModernContemporary

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Deutscher Tanzsportverband e.V. ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

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