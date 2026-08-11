Am Wochenende des 07. und 08. November richtet der VfL Westercelle die deutschen Meisterschaften Modern und Contemporary Dance aus. In diesem Livestream werden die Meisterschaften Formationen HGR II, Solo m/w Junior I & Junior II Duo Hauptgruppe und Duo Hauptgruppe II übertragen.



#tanzsport @dtv #Tanzturnier #Celle #deutschemeisterschaft #ModernContemporary