Premium-Livestream Pay per View 9,90 € ICE: All-Access-Pass Monatszahlung 24,90 € mtl. Away Pass 26/27 Salzburg 199,00 € Team Pass 26/27 Villach 249,00 € Team Pass 26/27 Salzburg 249,00 € ICE: All-Access-Pass Einmalzahlung 279,00 € jährlich Weiter Gameday 28EC iDM Wärmepumpen VSV vs. EC Red Bull Salzburg EC iDM Wärmepumpen VSV 06.12.26, 16:15 Uhr UPCOMING Ab 9,90 € Folgen win2day ICE Hockey League: Video-Livestream des Spiels EC iDM Wärmepumpen VSV vs. EC Red Bull Salzburg. @ice-hockey-leagueEishockeywin2day ICE Hockey LeagueEC iDM Wärmepumpen VSVEC Red Bull SalzburgEC iDM Wärmepumpen VSV ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.