12.09.26, 16:30 Uhr UPCOMING : Live in 29d • 9h • 7m • 40s
Video-Livestream des Testspiels Nürnberg Ice Tigers vs. Iserlohn Roosters am 12.09.2026. #del2 #eishockey #icehockey @del2
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