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ProA: Eisbären Bremerhaven vs. HAKRO Merlins Crailsheim

Eisbären Bremerhaven
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Video-Livestream des Basketballspiels Eisbären Bremerhaven vs. HAKRO Merlins Crailsheim aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 3. Spieltag am 05.10.2024. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball#proa#barmer2basketballbundesliga @eisbaerenbremerhaven @hakromerlins

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Eisbären Bremerhaven ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

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