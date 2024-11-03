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Eispiraten Crimmitschau vs. Mountfield HK

Eispiraten Crimmitschau ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.
Eispiraten Crimmitschau
Eispiraten Crimmitschau

27.08.26, 16:30 Uhr UPCOMING : Live in 15d • 5h • 55m • 21s

Video-Livestream des Testspiels Eispiraten Crimmitschau vs. Mountfield HK am 27.08.2026. Die Clubs werden an den Erlösen finanziell beteiligt. #del2 #eishockey #icehockey @del2 @eispiraten-crimmitschau

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