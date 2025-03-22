@1bvmuelheim
Badminton
1.BV Mülheim - Blau-Weiss Wittorf-NMS
1. BV Mülheim· Yesterday, 9:55 AM
1.BV Mülheim - BW Wittorf-NMS
1. BV Mülheim· 3/22/25, 3:55 PM
2. Badminton BL Nord: 1. BC Wipperfeld 2 - 1. BV Mülheim 2 - Court 2
1. BC Wipperfeld· 2/22/25, 12:55 PM
2. Badminton BL Nord: 1. BC Wipperfeld 2 - 1. BV Mülheim 2 - Court 1
1. Badminton BL: 1. BC Wipperfeld - 1. BV Mülheim - Court 2
1. BC Wipperfeld· 1/26/25, 1:25 PM
1. Badminton BL: 1. BC Wipperfeld - 1. BV Mülheim - Court 1
1.BV Mülheim - 1. BC Sbr.-Bischmisheim
1. BV Mülheim· 1/12/25, 9:55 AM
1.BV Mülheim - TV Refrath
1. BV Mülheim· 1/11/25, 3:55 PM
1.BV Mülheim 2 - Spvgg.Sterkrade-N.
1. BV Mülheim· 10/6/24, 12:55 PM