Premium Livestream Pay per View €5.90 HLZ Ahlener SG 26/ €69.90 HC Eintracht Hildesheim 26/ €69.90 . League Men Main Round 26/27 €79.90 Continue Ahlener SG vs. HC Eintracht Hildesheim Ahlener SG Männer 10/3/26, 3:45 PM UPCOMING From €5.90 Follow . Handball League Men: Video livestream of the Ahlener SG vs. HC Eintracht Hildesheim game. @3-handball-liga @handball-net #handballnetHandball3. Handball-Liga MännerAhlener SG MännerHC Eintracht Hildesheim MännerAhlener SG Männer is responsible for live signal, commentators and chat-moderation.