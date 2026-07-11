Bergischer HC vs. HC Rödertal

Premium Video Pay per View €5.90 Team pass/27 - Rödertal €39.90 Team pass/27 - Bergischer HC €39.90 HBF Main Round Pass 26/ €49.90 Continue Spieltag 7Bergischer HC vs. HC Rödertal Bergischer HC Frauen Today, 5:15 PM From €5.90 Follow 2. Alsco Handball Bundesliga Frauen: Video-Livestream des Spiels Bergischer HC Frauen vs. HC Rödertal Frauen. @2-handball-bundesliga-frauenHandball2. Alsco Handball Bundesliga FrauenBergischer HC FrauenHC Rödertal FrauenBergischer HC Frauen is responsible for live signal, commentators and chat-moderation.