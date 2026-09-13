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Eishockey
DEL2 Playoffs: Dresdner Eislöwen vs. EC Kassel Huskies - Halbfinale - Spiel 4
Dresdner Eislöwen·
Eishockey
DEL2 Playoffs: Dresdner Eislöwen vs. EC Kassel Huskies - Halbfinale - Spiel 6
Dresdner Eislöwen·
Eishockey
DEL2 Playoffs: Dresdner Eislöwen vs. Ravensburg Towerstars - Finale - Spiel 6
Dresdner Eislöwen·
Eishockey
DEL2 Playoffs: Dresdner Eislöwen vs. Starbulls Rosenheim - Viertelfinale - Spiel 5
Dresdner Eislöwen·