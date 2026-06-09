9/6/26, 2:30 PM UPCOMING : Live in 24d • 7h • 7m • 21s

Video livestream of the friendly match Dresdner Eislöwen vs. EC Kassel Huskies on 09/06/2026. The clubs will be financially involved in the revenue. #del2 #eishockey #icehockey @del2 @dresdner-eisloewen @ec-kassel-huskies