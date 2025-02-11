goto content
  1. Home
  2. Ice hockey
  3. Düsseldorfer EG
  4. DEL2 Test game: Düsseldorfer EG vs. Herner EV

DEL2 Test game: Düsseldorfer EG vs. Herner EV

Düsseldorfer EG is responsible for live signal, commentators and chat-moderation.
Düsseldorfer EG
Düsseldorfer EG

8/22/26, 3:30 PM UPCOMING : Live in 9d • 6h • 28m • 31s

Video livestream of the friendly match Düsseldorfer EG vs. Herner EV on 08/22/2026. The clubs will be financially involved in the revenue. #del2 #eishockey #icehockey @del2 @duesseldorfer-eg @herner-ev

Ice hockey Deutsche Eishockey Liga 2 Herner EV icehockey
UPCOMING
Bietigheim Steelers vs. Düsseldorfer EG
Bietigheim Steelers
Bietigheim Steelers vs. Düsseldorfer EG

8/21/26, 5:00 PM

Eishockey
UPCOMING
Steinbach Black Wings Linz vs. EHC Red Bull München
Steinbach Black Wings Linz
Steinbach Black Wings Linz vs. EHC Red Bull München

8/16/26, 1:50 PM

Eishockey
UPCOMING
effect® ENERGY GFL: Berlin Rebels vs. Düsseldorf Panther
Berlin Rebels
effect® ENERGY GFL: Berlin Rebels vs. Düsseldorf Panther

8/15/26, 1:45 PM

American Football
UPCOMING
Vierer-Turnier: EV Landshut vs. Vålerenga Oslo
EV Landshut
Vierer-Turnier: EV Landshut vs. Vålerenga Oslo

8/22/26, 3:30 PM

Eishockey
FREE
effect® ENERGY GFL: Düsseldorf Panther vs. Potsdam Royals
Düsseldorf Panther
effect® ENERGY GFL: Düsseldorf Panther vs. Potsdam Royals

8/8/26, 1:45 PM

American Football
UPCOMING
Vierer-Turnier: EV Landshut vs. Kölner Haie
EV Landshut
Vierer-Turnier: EV Landshut vs. Kölner Haie

8/21/26, 4:30 PM

Eishockey
FREE
Junior Bowl 2026: Schwäbisch Hall Unicorns vs. Düsseldorf Panther
Schwäbisch Hall Unicorns
Junior Bowl 2026: Schwäbisch Hall Unicorns vs. Düsseldorf Panther

8/9/26, 12:07 PM

American Football
UPCOMING
Vierer-Turnier: Krefeld Pinguine vs. Kölner Haie
EV Landshut
Vierer-Turnier: Krefeld Pinguine vs. Kölner Haie

8/22/26, 11:30 AM

Eishockey
UPCOMING
Ravensburg Towerstars vs. ECDC Memmingen Indians
Ravensburg Towerstars
Ravensburg Towerstars vs. ECDC Memmingen Indians

8/21/26, 4:30 PM

Eishockey
UPCOMING
Starbulls Rosenheim vs. EC Kassel Huskies
Starbulls Rosenheim
Starbulls Rosenheim vs. EC Kassel Huskies

8/21/26, 5:00 PM

Eishockey

More videos by Düsseldorfer EG

Yushiro Hirano - Eine Reise. Zwei Welten. Ein Ziel
Düsseldorfer EG
Yushiro Hirano - Eine Reise. Zwei Welten. Ein Ziel

8/10/26, 8:10 AM

Eishockey
FREE
DEL2: Düsseldorfer EG vs. EC Bad Nauheim
Düsseldorfer EG
DEL2: Düsseldorfer EG vs. EC Bad Nauheim

2/17/26, 6:00 PM

Eishockey
FREE
DEL2: Düsseldorfer EG vs. Krefeld Pinguine
Düsseldorfer EG
DEL2: Düsseldorfer EG vs. Krefeld Pinguine

11/30/25, 3:30 PM

Eishockey
FREE
DEL2: Düsseldorfer EG vs. Blue Devils Weiden
Düsseldorfer EG
DEL2: Düsseldorfer EG vs. Blue Devils Weiden

10/26/25, 3:30 PM

Eishockey
FREE
DEL2: Düsseldorfer EG vs. ESV Kaufbeuren
Düsseldorfer EG
DEL2: Düsseldorfer EG vs. ESV Kaufbeuren

9/28/25, 2:30 PM

Eishockey
FREE
DEL2: Düsseldorfer EG vs. EV Landshut
Düsseldorfer EG
DEL2: Düsseldorfer EG vs. EV Landshut

10/19/25, 2:30 PM

Eishockey
FREE
DEL2: Düsseldorfer EG vs. Eispiraten Crimmitschau
Düsseldorfer EG
DEL2: Düsseldorfer EG vs. Eispiraten Crimmitschau

10/12/25, 2:30 PM

Eishockey
FREE
DEL2: Düsseldorfer EG vs. Starbulls Rosenheim
Düsseldorfer EG
DEL2: Düsseldorfer EG vs. Starbulls Rosenheim

11/2/25, 3:30 PM

Eishockey
FREE
DEL2: Düsseldorfer EG vs. EC Kassel Huskies
Düsseldorfer EG
DEL2: Düsseldorfer EG vs. EC Kassel Huskies

10/3/25, 5:00 PM

Eishockey
FREE
DEL2: Düsseldorfer EG vs. Ravensburg Towerstars
Düsseldorfer EG
DEL2: Düsseldorfer EG vs. Ravensburg Towerstars

10/14/25, 5:00 PM

Eishockey
FREE
DEL2: Düsseldorfer EG vs. Eisbären Regensburg
Düsseldorfer EG
DEL2: Düsseldorfer EG vs. Eisbären Regensburg

11/23/25, 5:00 PM

Eishockey
FREE
DEL2: Düsseldorfer EG vs. Eisbären Regensburg I Pressekonferenz
Düsseldorfer EG
DEL2: Düsseldorfer EG vs. Eisbären Regensburg I Pressekonferenz

2/6/26, 9:36 PM

Eishockey
FREE
DEL2: Düsseldorfer EG vs. Lausitzer Füchse
Düsseldorfer EG
DEL2: Düsseldorfer EG vs. Lausitzer Füchse

10/31/25, 6:00 PM

Eishockey
FREE
DEL2: Düsseldorfer EG vs. Eispiraten Crimmitschau
Düsseldorfer EG
DEL2: Düsseldorfer EG vs. Eispiraten Crimmitschau

11/18/25, 6:00 PM

Eishockey
FREE
DEL2: Düsseldorfer EG vs. EC Kassel Huskies | Pressekonferenz
Düsseldorfer EG
DEL2: Düsseldorfer EG vs. EC Kassel Huskies | Pressekonferenz

10/3/25, 8:27 PM

Eishockey
FREE
DEL2: Düsseldorfer EG vs. Bietigheim Steelers
Düsseldorfer EG
DEL2: Düsseldorfer EG vs. Bietigheim Steelers

3/1/26, 3:30 PM

Eishockey

Related Profiles