8/22/26, 3:30 PM UPCOMING : Live in 9d • 6h • 28m • 31s
Video livestream of the friendly match Düsseldorfer EG vs. Herner EV on 08/22/2026. The clubs will be financially involved in the revenue. #del2 #eishockey #icehockey @del2 @duesseldorfer-eg @herner-ev
8/21/26, 5:00 PM
8/16/26, 1:50 PM
8/15/26, 1:45 PM
8/22/26, 3:30 PM
8/8/26, 1:45 PM
8/21/26, 4:30 PM
8/9/26, 12:07 PM
8/22/26, 11:30 AM
8/10/26, 8:10 AM
2/17/26, 6:00 PM
11/30/25, 3:30 PM
10/26/25, 3:30 PM
9/28/25, 2:30 PM
10/19/25, 2:30 PM
10/12/25, 2:30 PM
11/2/25, 3:30 PM
10/3/25, 5:00 PM
10/14/25, 5:00 PM
11/23/25, 5:00 PM
2/6/26, 9:36 PM
10/31/25, 6:00 PM
11/18/25, 6:00 PM
10/3/25, 8:27 PM
3/1/26, 3:30 PM