8/21/26, 12:30 PM UPCOMING : Live in 8d • 23h • 49m • 38s
Video livestream of the friendly match Krefeld Pinguine vs. Vålerenga Oslo on 08/21/2026. #del2 #eishockey #icehockey @del2
8/22/26, 3:30 PM
8/21/26, 4:30 PM
8/22/26, 11:30 AM
10/12/25, 2:30 PM
11/28/25, 6:00 PM
9/15/24, 2:30 PM
9/19/25, 5:30 PM
11/30/25, 3:30 PM
10/10/25, 2:40 PM
9/15/24, 6:07 PM
8/31/25, 12:30 PM
12/7/25, 3:30 PM
10/31/25, 6:00 PM
3/14/25, 6:00 PM
10/26/25, 3:30 PM
10/3/25, 5:00 PM
8/24/25, 12:30 PM
3/2/25, 3:30 PM
8/25/24, 2:45 PM
12/20/24, 6:00 PM