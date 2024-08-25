goto content
  1. Home
  2. Ice hockey
  3. EV Landshut
  4. Four-team tournament: Krefeld Pinguine vs. Kölner Haie

Four-team tournament: Krefeld Pinguine vs. Kölner Haie

EV Landshut is responsible for live signal, commentators and chat-moderation.
EV Landshut
EV Landshut

8/22/26, 11:30 AM UPCOMING : Live in 9d • 22h • 49m • 38s

Video livestream of the friendly match Krefeld Pinguine vs. Kölner Haie on 08/22/2026. #del2 #eishockey #icehockey @del2

Ice hockey Deutsche Eishockey Liga 2 icehockey DEL2
UPCOMING
Vierer-Turnier: EV Landshut vs. Kölner Haie
EV Landshut
Vierer-Turnier: EV Landshut vs. Kölner Haie

8/21/26, 4:30 PM

Eishockey
UPCOMING
Vierer-Turnier: EV Landshut vs. Vålerenga Oslo
EV Landshut
Vierer-Turnier: EV Landshut vs. Vålerenga Oslo

8/22/26, 3:30 PM

Eishockey
UPCOMING
Vierer-Turnier: Krefeld Pinguine vs. Vålerenga Oslo
EV Landshut
Vierer-Turnier: Krefeld Pinguine vs. Vålerenga Oslo

8/21/26, 12:30 PM

Eishockey
UPCOMING
Düsseldorfer EG vs. Herner EV
Düsseldorfer EG
Düsseldorfer EG vs. Herner EV

8/22/26, 3:30 PM

Eishockey
FREE
DEL2: EV Landshut vs. Krefeld Pinguine
EV Landshut
DEL2: EV Landshut vs. Krefeld Pinguine

10/12/25, 2:30 PM

Eishockey
FREE
DEL2: EV Landshut vs. Krefeld Pinguine
EV Landshut
DEL2: EV Landshut vs. Krefeld Pinguine

11/28/25, 6:00 PM

Eishockey
FREE
DEL2: EV Landshut vs. Krefeld Pinguine
EV Landshut
DEL2: EV Landshut vs. Krefeld Pinguine

9/15/24, 2:30 PM

Eishockey
FREE
DEL2: Düsseldorfer EG vs. Krefeld Pinguine
Düsseldorfer EG
DEL2: Düsseldorfer EG vs. Krefeld Pinguine

11/30/25, 3:30 PM

Eishockey
FREE
DEL2: Krefeld Pinguine vs. Düsseldorfer EG - Mit Warm-Up Stream
Krefeld Pinguine
DEL2: Krefeld Pinguine vs. Düsseldorfer EG - Mit Warm-Up Stream

10/10/25, 2:40 PM

Eishockey
FREE
DEL2: EV Landshut vs. Ravensburg Towerstars
EV Landshut
DEL2: EV Landshut vs. Ravensburg Towerstars

9/19/25, 5:30 PM

Eishockey

More videos by EV Landshut

FREE
DEL2: EV Landshut vs. Ravensburg Towerstars
EV Landshut
DEL2: EV Landshut vs. Ravensburg Towerstars

9/19/25, 5:30 PM

Eishockey
FREE
DEL2: EV Landshut vs. Krefeld Pinguine
EV Landshut
DEL2: EV Landshut vs. Krefeld Pinguine

10/12/25, 2:30 PM

Eishockey
FREE
DEL2: EV Landshut vs. Düsseldorfer EG
EV Landshut
DEL2: EV Landshut vs. Düsseldorfer EG

12/7/25, 3:30 PM

Eishockey
FREE
DEL2 Testpiel: EV Landshut vs. HC Pustertal
EV Landshut
DEL2 Testpiel: EV Landshut vs. HC Pustertal

8/31/25, 12:30 PM

Eishockey
FREE
DEL2: EV Landshut vs. Krefeld Pinguine
EV Landshut
DEL2: EV Landshut vs. Krefeld Pinguine

11/28/25, 6:00 PM

Eishockey
FREE
DEL2: EV Landshut vs. EC Kassel Huskies
EV Landshut
DEL2: EV Landshut vs. EC Kassel Huskies

10/31/25, 6:00 PM

Eishockey
FREE
DEL2 Playoffs: EV Landshut vs. Ravensburg Towerstars - Viertelfinale - Spiel 2
EV Landshut
DEL2 Playoffs: EV Landshut vs. Ravensburg Towerstars - Viertelfinale - Spiel 2

3/14/25, 6:00 PM

Eishockey
FREE
DEL2: EV Landshut vs. Eisbären Regensburg
EV Landshut
DEL2: EV Landshut vs. Eisbären Regensburg

10/3/25, 5:00 PM

Eishockey
DEL2: EV Landshut vs. Bietigheim Steelers
EV Landshut
DEL2: EV Landshut vs. Bietigheim Steelers

10/26/25, 3:30 PM

Eishockey
FREE
DEL2: EV Landshut vs. EHC Freiburg
EV Landshut
DEL2: EV Landshut vs. EHC Freiburg

9/28/25, 2:30 PM

Eishockey
FREE
DEL2 Testspiel: EV Landshut vs. EC iDM Wärmepumpen VSV Villach
EV Landshut
DEL2 Testspiel: EV Landshut vs. EC iDM Wärmepumpen VSV Villach

8/24/25, 12:30 PM

Eishockey
FREE
DEL2: EV Landshut vs. Blue Devils Weiden
EV Landshut
DEL2: EV Landshut vs. Blue Devils Weiden

11/30/25, 3:30 PM

Eishockey
FREE
DEL2: EV Landshut vs. Dresdner Eislöwen
EV Landshut
DEL2: EV Landshut vs. Dresdner Eislöwen

3/2/25, 3:30 PM

Eishockey
FREE
DEL2: EV Landshut vs. Krefeld Pinguine
EV Landshut
DEL2: EV Landshut vs. Krefeld Pinguine

9/15/24, 2:30 PM

Eishockey
FREE
Testspiel DEL2: EV Landshut vs. Villacher SV
EV Landshut
Testspiel DEL2: EV Landshut vs. Villacher SV

8/25/24, 2:45 PM

Eishockey
FREE
DEL2: EV Landshut vs. Eispiraten Crimmitschau
EV Landshut
DEL2: EV Landshut vs. Eispiraten Crimmitschau

12/20/24, 6:00 PM

Eishockey

Related Profiles