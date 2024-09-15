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  4. DEL2 Test game: Starbulls Rosenheim vs. EC Kassel Huskies

DEL2 Test game: Starbulls Rosenheim vs. EC Kassel Huskies

Starbulls Rosenheim is responsible for live signal, commentators and chat-moderation.
Starbulls Rosenheim
Starbulls Rosenheim

8/21/26, 5:00 PM UPCOMING : Live in 9d • 6h • 28m • 39s

Video livestream of the friendly match Starbulls Rosenheim vs. EC Kassel Huskies on 08/21/2026. The clubs will be financially involved in the proceeds. #del2 #eishockey #icehockey @del2 @starbulls-rosenheim @ec-kassel-huskies

Ice hockey Deutsche Eishockey Liga 2 EC Kassel Huskies icehockey
UPCOMING
15.08.2026 | 11:45 | Women | Eis Arena 1 | Kanada 1 vs Graz99ers Huskies
Sport Fan Austria
15.08.2026 | 11:45 | Women | Eis Arena 1 | Kanada 1 vs Graz99ers Huskies

8/15/26, 9:45 AM

Eishockey
UPCOMING
Vierer-Turnier: Krefeld Pinguine vs. Vålerenga Oslo
EV Landshut
Vierer-Turnier: Krefeld Pinguine vs. Vålerenga Oslo

8/21/26, 12:30 PM

Eishockey
UPCOMING
15.08.2026 | 18:30 | Women | Eis Arena 1 | BJA Budapest vs Graz99ers Huskies
Sport Fan Austria
15.08.2026 | 18:30 | Women | Eis Arena 1 | BJA Budapest vs Graz99ers Huskies

8/15/26, 4:30 PM

Eishockey
UPCOMING
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8/21/26, 4:30 PM

Eishockey
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Bietigheim Steelers vs. Düsseldorfer EG

8/21/26, 5:00 PM

Eishockey
UPCOMING
16.08.2026 | 09:00 | Women | Eis Arena 1 | Kanada 2 vs Graz99ers Huskies
Sport Fan Austria
16.08.2026 | 09:00 | Women | Eis Arena 1 | Kanada 2 vs Graz99ers Huskies

8/16/26, 7:00 AM

Eishockey
UPCOMING
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DEL2 Testspiel: Ravensburg Towerstars vs. ECDC Indians Memmingen

8/21/26, 4:30 PM

Eishockey
UPCOMING
16.08.2026 | 15:45 | Women | Eis Arena 1 | Lakers Kärnten vs Graz99ers Huskies
Sport Fan Austria
16.08.2026 | 15:45 | Women | Eis Arena 1 | Lakers Kärnten vs Graz99ers Huskies

8/16/26, 1:45 PM

Eishockey
UPCOMING
Vierer-Turnier: Krefeld Pinguine vs. Kölner Haie
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8/22/26, 11:30 AM

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8/22/26, 3:30 PM

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