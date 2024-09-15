8/21/26, 5:00 PM UPCOMING : Live in 9d • 6h • 28m • 39s
Video livestream of the friendly match Starbulls Rosenheim vs. EC Kassel Huskies on 08/21/2026. The clubs will be financially involved in the proceeds. #del2 #eishockey #icehockey @del2 @starbulls-rosenheim @ec-kassel-huskies
8/15/26, 9:45 AM
8/21/26, 12:30 PM
8/15/26, 4:30 PM
8/21/26, 4:30 PM
8/21/26, 5:00 PM
8/16/26, 7:00 AM
8/16/26, 1:45 PM
8/22/26, 11:30 AM
8/22/26, 3:30 PM
2/2/25, 3:30 PM
9/21/25, 2:30 PM
9/26/25, 5:00 PM
11/14/25, 6:00 PM
11/21/25, 6:00 PM
10/24/25, 5:00 PM
10/5/25, 2:30 PM
9/15/24, 2:30 PM
1/10/25, 9:38 PM
9/19/25, 5:00 PM
12/26/24, 3:30 PM
1/17/25, 6:00 PM
9/12/25, 5:03 PM
9/21/25, 7:27 PM
9/22/24, 2:30 PM
9/29/24, 2:30 PM