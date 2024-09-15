goto content
  1. Home
  2. Ice hockey
  3. Ravensburg Towerstars
  4. DEL2 Test game: Ravensburg Towerstars vs. ECDC Indians Memmingen

DEL2 Test game: Ravensburg Towerstars vs. ECDC Indians Memmingen

Ravensburg Towerstars is responsible for live signal, commentators and chat-moderation.
Ravensburg Towerstars
Ravensburg Towerstars

8/21/26, 4:30 PM UPCOMING : Live in 8d • 8h • 15m • 21s

Video livestream of the friendly match Ravensburg Towerstars vs. ECDC Indians Memmingen on 08/21/2026. The clubs will be financially involved in the proceeds. #del2 #eishockey #icehockey @del2 @ravensburg-towerstars @ecdc-memmingen-indians

Ice hockey Deutsche Eishockey Liga 2 ECDC Memmingen Indians icehockey
UPCOMING
ECDC Memmingen Indians vs. ESV Kaufbeuren
ECDC Memmingen Indians
ECDC Memmingen Indians vs. ESV Kaufbeuren

8/23/26, 4:00 PM

Eishockey
UPCOMING
Vierer-Turnier: Krefeld Pinguine vs. Vålerenga Oslo
EV Landshut
Vierer-Turnier: Krefeld Pinguine vs. Vålerenga Oslo

8/21/26, 12:30 PM

Eishockey
UPCOMING
Vierer-Turnier: EV Landshut vs. Kölner Haie
EV Landshut
Vierer-Turnier: EV Landshut vs. Kölner Haie

8/21/26, 4:30 PM

Eishockey
UPCOMING
Bietigheim Steelers vs. Düsseldorfer EG
Bietigheim Steelers
Bietigheim Steelers vs. Düsseldorfer EG

8/21/26, 5:00 PM

Eishockey
UPCOMING
Starbulls Rosenheim vs. EC Kassel Huskies
Starbulls Rosenheim
Starbulls Rosenheim vs. EC Kassel Huskies

8/21/26, 5:00 PM

Eishockey
Yushiro Hirano - Eine Reise. Zwei Welten. Ein Ziel
Düsseldorfer EG
Yushiro Hirano - Eine Reise. Zwei Welten. Ein Ziel

8/10/26, 8:10 AM

Eishockey
UPCOMING
Düsseldorfer EG vs. Herner EV
Düsseldorfer EG
Düsseldorfer EG vs. Herner EV

8/22/26, 3:30 PM

Eishockey
UPCOMING
Vierer-Turnier: Krefeld Pinguine vs. Kölner Haie
EV Landshut
Vierer-Turnier: Krefeld Pinguine vs. Kölner Haie

8/22/26, 11:30 AM

Eishockey
UPCOMING
Vierer-Turnier: EV Landshut vs. Vålerenga Oslo
EV Landshut
Vierer-Turnier: EV Landshut vs. Vålerenga Oslo

8/22/26, 3:30 PM

Eishockey
UPCOMING
EHC Freiburg vs. Bietigheim Steelers
EHC Freiburg
EHC Freiburg vs. Bietigheim Steelers

8/23/26, 4:00 PM

Eishockey

More videos by Ravensburg Towerstars

FREE
DEL2 Playoffs: Ravensburg Towerstars vs. Dresdner Eislöwen - Finale - Spiel 7
Ravensburg Towerstars
DEL2 Playoffs: Ravensburg Towerstars vs. Dresdner Eislöwen - Finale - Spiel 7

4/29/25, 5:30 PM

Eishockey
FREE
DEL2: Ravensburg Towerstars vs. Krefeld Pinguine
Ravensburg Towerstars
DEL2: Ravensburg Towerstars vs. Krefeld Pinguine

10/5/25, 4:00 PM

Eishockey
FREE
DEL2 Playoffs: Ravensburg Towerstars vs. Krefeld Pinguine - Halbfinale - Spiel 6
Ravensburg Towerstars
DEL2 Playoffs: Ravensburg Towerstars vs. Krefeld Pinguine - Halbfinale - Spiel 6

4/11/25, 5:30 PM

Eishockey
FREE
DEL2 Playoffs: Ravensburg Towerstars vs. EV Landshut - Viertelfinale - Spiel 5
Ravensburg Towerstars
DEL2 Playoffs: Ravensburg Towerstars vs. EV Landshut - Viertelfinale - Spiel 5

3/21/25, 6:30 PM

Eishockey
FREE
DEL2: Ravensburg Towerstars vs. Starbulls Rosenheim
Ravensburg Towerstars
DEL2: Ravensburg Towerstars vs. Starbulls Rosenheim

12/7/25, 5:00 PM

Eishockey
FREE
DEL2: Ravensburg Towerstars vs. EV Landshut
Ravensburg Towerstars
DEL2: Ravensburg Towerstars vs. EV Landshut

11/2/25, 5:00 PM

Eishockey
FREE
DEL2 Playoffs: Ravensburg Towerstars vs. Dresdner Eislöwen - Finale - Spiel 5
Ravensburg Towerstars
DEL2 Playoffs: Ravensburg Towerstars vs. Dresdner Eislöwen - Finale - Spiel 5

4/25/25, 5:30 PM

Eishockey
FREE
DEL2: Ravensburg Towerstars vs. Lausitzer Füchse
Ravensburg Towerstars
DEL2: Ravensburg Towerstars vs. Lausitzer Füchse

10/17/25, 5:30 PM

Eishockey
FREE
DEL2 Playoffs: Ravensburg Towerstars vs. Krefeld Pinguine - Halbfinale - Spiel 4
Ravensburg Towerstars
DEL2 Playoffs: Ravensburg Towerstars vs. Krefeld Pinguine - Halbfinale - Spiel 4

4/6/25, 4:00 PM

Eishockey
FREE
DEL2: Ravensburg Towerstars vs. EC Bad Nauheim
Ravensburg Towerstars
DEL2: Ravensburg Towerstars vs. EC Bad Nauheim

11/14/25, 6:30 PM

Eishockey
FREE
DEL2: Ravensburg Towerstars vs. ESV Kaufbeuren
Ravensburg Towerstars
DEL2: Ravensburg Towerstars vs. ESV Kaufbeuren

11/30/25, 5:00 PM

Eishockey
FREE
DEL2: Ravensburg Towerstars vs. Bietigheim Steelers
Ravensburg Towerstars
DEL2: Ravensburg Towerstars vs. Bietigheim Steelers

11/21/25, 6:30 PM

Eishockey
FREE
DEL2 Testspiel: Ravensburg Towerstars vs. EHC Winterthur
Ravensburg Towerstars
DEL2 Testspiel: Ravensburg Towerstars vs. EHC Winterthur

8/26/25, 5:00 PM

Eishockey
FREE
DEL2 Viertelfinale: Ravensburg Towerstars vs. Bietigheim Steelers - Spiel 1
Ravensburg Towerstars
DEL2 Viertelfinale: Ravensburg Towerstars vs. Bietigheim Steelers - Spiel 1

3/17/26, 6:00 PM

Eishockey
FREE
DEL2: Ravensburg Towerstars vs. Bietigheim Steelers
Ravensburg Towerstars
DEL2: Ravensburg Towerstars vs. Bietigheim Steelers

2/8/26, 5:00 PM

Eishockey
FREE
DEL2: Ravensburg Towerstars vs. Dresdner Eislöwen
Ravensburg Towerstars
DEL2: Ravensburg Towerstars vs. Dresdner Eislöwen

9/15/24, 4:17 PM

Eishockey

Related Profiles