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Ravensburg Towerstars
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Ravensburg Towerstars

@ravensburg-towerstars

Die Ravensburg Towerstars sind seit dem Aufstieg im Jahr 2007 als ambitionierter Club in der DEL2 am Start. In den Jahren 2011, 2019 sowie 2023 feierten sie den Meistertitel.

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