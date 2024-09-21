goto content
  1. Home
  2. Ice hockey
  3. EC Kassel Huskies
  4. Probonio Preseason-Cup: Match for 3rd place

Probonio Preseason-Cup: Match for 3rd place

EC Kassel Huskies is responsible for live signal, commentators and chat-moderation.
EC Kassel Huskies
EC Kassel Huskies

9/13/26, 10:30 AM UPCOMING : Live in 30d • 3h • 7m • 34s

Video livestream of the test match xxx vs. yyy on 09/13/2026. #del2 #eishockey #icehockey @del2

Ice hockey Deutsche Eishockey Liga 2 icehockey DEL2
UPCOMING
15.08.2026 | 18:30 | Women | Eis Arena 1 | BJA Budapest vs Graz99ers Huskies
Sport Fan Austria
15.08.2026 | 18:30 | Women | Eis Arena 1 | BJA Budapest vs Graz99ers Huskies

Tomorrow, 4:30 PM

Eishockey
UPCOMING
Starbulls Rosenheim vs. EC Kassel Huskies
Starbulls Rosenheim
Starbulls Rosenheim vs. EC Kassel Huskies

8/21/26, 5:00 PM

Eishockey
UPCOMING
15.08.2026 | 11:45 | Women | Eis Arena 1 | Kanada 1 vs Graz99ers Huskies
Sport Fan Austria
15.08.2026 | 11:45 | Women | Eis Arena 1 | Kanada 1 vs Graz99ers Huskies

Tomorrow, 9:45 AM

Eishockey
UPCOMING
16.08.2026 | 09:00 | Women | Eis Arena 1 | Kanada 2 vs Graz99ers Huskies
Sport Fan Austria
16.08.2026 | 09:00 | Women | Eis Arena 1 | Kanada 2 vs Graz99ers Huskies

8/16/26, 7:00 AM

Eishockey
UPCOMING
16.08.2026 | 15:45 | Women | Eis Arena 1 | Lakers Kärnten vs Graz99ers Huskies
Sport Fan Austria
16.08.2026 | 15:45 | Women | Eis Arena 1 | Lakers Kärnten vs Graz99ers Huskies

8/16/26, 1:45 PM

Eishockey
FREE
DEL2: EC Kassel Huskies vs. EC Bad Nauheim
EC Kassel Huskies
DEL2: EC Kassel Huskies vs. EC Bad Nauheim

9/21/25, 2:30 PM

Eishockey
FREE
DEL2: EC Kassel Huskies vs. Krefeld Pinguine
EC Kassel Huskies
DEL2: EC Kassel Huskies vs. Krefeld Pinguine

10/17/25, 5:00 PM

Eishockey
FREE
DEL2: EC Kassel Huskies vs. Bietigheim Steelers
EC Kassel Huskies
DEL2: EC Kassel Huskies vs. Bietigheim Steelers

11/2/25, 2:30 PM

Eishockey
FREE
DEL2: Krefeld Pinguine vs. EC Kassel Huskies
Krefeld Pinguine
DEL2: Krefeld Pinguine vs. EC Kassel Huskies

12/5/25, 6:00 PM

Eishockey
FREE
DEL2: Bietigheim Steelers vs. EC Kassel Huskies
Bietigheim Steelers
DEL2: Bietigheim Steelers vs. EC Kassel Huskies

9/19/25, 5:00 PM

Eishockey

More videos by EC Kassel Huskies

FREE
DEL2: EC Kassel Huskies vs. Krefeld Pinguine
EC Kassel Huskies
DEL2: EC Kassel Huskies vs. Krefeld Pinguine

10/17/25, 5:00 PM

Eishockey
FREE
DEL2: EC Kassel Huskies vs. EC Bad Nauheim
EC Kassel Huskies
DEL2: EC Kassel Huskies vs. EC Bad Nauheim

9/21/25, 2:30 PM

Eishockey
FREE
DEL2: EC Kassel Huskies vs. Bietigheim Steelers
EC Kassel Huskies
DEL2: EC Kassel Huskies vs. Bietigheim Steelers

11/2/25, 2:30 PM

Eishockey
FREE
DEL2: EC Kassel Huskies vs. Lausitzer Füchse
EC Kassel Huskies
DEL2: EC Kassel Huskies vs. Lausitzer Füchse

10/26/25, 3:30 PM

Eishockey
FREE
DEL2: EC Kassel Huskies vs. ESV Kaufbeuren
EC Kassel Huskies
DEL2: EC Kassel Huskies vs. ESV Kaufbeuren

12/7/25, 3:30 PM

Eishockey
FREE
DEL2: EC Kassel Huskies vs. Eispiraten Crimmitschau
EC Kassel Huskies
DEL2: EC Kassel Huskies vs. Eispiraten Crimmitschau

9/26/25, 5:00 PM

Eishockey
FREE
DEL2 Playoffs: EC Kassel Huskies vs. Dresdner Eislöwen - Halbfinale - Spiel 3
EC Kassel Huskies
DEL2 Playoffs: EC Kassel Huskies vs. Dresdner Eislöwen - Halbfinale - Spiel 3

4/4/25, 5:00 PM

Eishockey
FREE
DEL2: EC Kassel Huskies vs. Ravensburg Towerstars
EC Kassel Huskies
DEL2: EC Kassel Huskies vs. Ravensburg Towerstars

11/28/25, 5:00 PM

Eishockey
FREE
DEL2: EC Kassel Huskies vs. EC Bad Nauheim
EC Kassel Huskies
DEL2: EC Kassel Huskies vs. EC Bad Nauheim

11/15/24, 6:00 PM

Eishockey
FREE
EJ Kassel Young Huskies U15 - EHC Troisdorf Dynamite U15
EC Kassel Huskies
EJ Kassel Young Huskies U15 - EHC Troisdorf Dynamite U15

9/21/24, 7:00 AM

Eishockey
FREE
DEL2: EC Kassel Huskies vs. Düsseldorfer EG
EC Kassel Huskies
DEL2: EC Kassel Huskies vs. Düsseldorfer EG

11/21/25, 6:00 PM

Eishockey
FREE
DEL2: EC Kassel Huskies vs. Eisbären Regensburg
EC Kassel Huskies
DEL2: EC Kassel Huskies vs. Eisbären Regensburg

11/14/25, 6:00 PM

Eishockey
FREE
DEL2: EC Kassel Huskies vs. EHC Freiburg
EC Kassel Huskies
DEL2: EC Kassel Huskies vs. EHC Freiburg

10/10/25, 5:00 PM

Eishockey
FREE
DEL2: EC Kassel Huskies vs. Krefeld Pinguine
EC Kassel Huskies
DEL2: EC Kassel Huskies vs. Krefeld Pinguine

9/29/24, 11:30 AM

Eishockey
FREE
DEL2: EC Kassel Huskies vs. Krefeld Pinguine I Pressekonferenz
EC Kassel Huskies
DEL2: EC Kassel Huskies vs. Krefeld Pinguine I Pressekonferenz

12/26/24, 9:19 PM

Eishockey
FREE
DEL2: EC Kassel Huskies vs. Blue Devils Weiden
EC Kassel Huskies
DEL2: EC Kassel Huskies vs. Blue Devils Weiden

10/5/25, 2:30 PM

Eishockey

Related Profiles