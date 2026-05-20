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Men's World Championship: Sweden vs. Slovenia - Group B I Highlights

IIHF Ice Hockey World Championship
IIHF Ice Hockey World Championship

The Highlights of the Sweden vs. Slovenia game as part of the 2026 IIHF Men's World Championship on 05/20/2026. This broadcast contains virtual advertising. @sporteuropetv #iihf-mens-worlds-highlights-2026 #icehockey #eishockey #iihfworlds #2026iihfworlds #icehockeyworldchampionship2026 #eishockey

Ice hockeySporteurope.TVicehockeyiihfworlds
This livestream is only available in some countries: Germany , Austria , Italy , France  

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