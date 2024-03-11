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DEL2 Test match: Eispiraten Crimmitschau vs. Mountfield HK

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Eispiraten Crimmitschau
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8/27/26, 4:30 PM UPCOMING : Live in 15d • 5h • 55m • 20s

Video livestream of the friendly match Eispiraten Crimmitschau vs. Mountfield HK on 08/27/2026. The clubs will be financially involved in the revenue. #del2 #eishockey #icehockey @del2 @eispiraten-crimmitschau

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