8/27/26, 4:30 PM UPCOMING : Live in 15d • 5h • 55m • 20s

Video livestream of the friendly match Eispiraten Crimmitschau vs. Mountfield HK on 08/27/2026. The clubs will be financially involved in the revenue. #del2 #eishockey #icehockey @del2 @eispiraten-crimmitschau