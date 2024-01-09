goto content
  1. Home
  2. Ice hockey
  3. Blue Devils Weiden
  4. DEL2 Test game: Blue Devils Weiden vs. HC Banik Sokolov

DEL2 Test game: Blue Devils Weiden vs. HC Banik Sokolov

Blue Devils Weiden is responsible for live signal, commentators and chat-moderation.
Blue Devils Weiden
Blue Devils Weiden

8/27/26, 5:30 PM UPCOMING : Live in 15d • 6h • 55m • 51s

Video livestream of the friendly match Blue Devils Weiden vs. HC Banik Sokolov on 08/27/2026. The clubs will be financially involved in the revenue. #del2 #eishockey #icehockey @del2 @blue-devils-weiden

Ice hockey Deutsche Eishockey Liga 2 icehockey DEL2
FREE
Pressegespräch mit Trainer und Sportlichen Leiter 07.08.2026
Blue Devils Weiden
Pressegespräch mit Trainer und Sportlichen Leiter 07.08.2026

8/7/26, 9:00 AM

Eishockey
UPCOMING
14.08.2026 | 13:15 | U18 Boys | Eis Arena 1 | KAC vs HC Ferlach
Sport Fan Austria
14.08.2026 | 13:15 | U18 Boys | Eis Arena 1 | KAC vs HC Ferlach

8/14/26, 11:15 AM

Eishockey
UPCOMING
15.08.2026 | 16:15 | U18 Boys | Eis Arena 1 | Kanada vs HC Ferlach
Sport Fan Austria
15.08.2026 | 16:15 | U18 Boys | Eis Arena 1 | Kanada vs HC Ferlach

8/15/26, 2:15 PM

Eishockey
UPCOMING
Vierer-Turnier: Krefeld Pinguine vs. Vålerenga Oslo
EV Landshut
Vierer-Turnier: Krefeld Pinguine vs. Vålerenga Oslo

8/21/26, 12:30 PM

Eishockey
UPCOMING
Vierer-Turnier: EV Landshut vs. Kölner Haie
EV Landshut
Vierer-Turnier: EV Landshut vs. Kölner Haie

8/21/26, 4:30 PM

Eishockey
UPCOMING
16.08.2026 | 13:30 | U18 Boys | Eis Arena 1 | HC Ferlach vs VSV
Sport Fan Austria
16.08.2026 | 13:30 | U18 Boys | Eis Arena 1 | HC Ferlach vs VSV

8/16/26, 11:30 AM

Eishockey
UPCOMING
16.08.2026 | 18:00 | U18 Boys | Eis Arena 2 | Rosenheim vs HC Ferlach
Sport Fan Austria
16.08.2026 | 18:00 | U18 Boys | Eis Arena 2 | Rosenheim vs HC Ferlach

8/16/26, 4:00 PM

Eishockey
UPCOMING
Bietigheim Steelers vs. Düsseldorfer EG
Bietigheim Steelers
Bietigheim Steelers vs. Düsseldorfer EG

8/21/26, 5:00 PM

Eishockey
UPCOMING
Ravensburg Towerstars vs. ECDC Indians Memmingen
Ravensburg Towerstars
Ravensburg Towerstars vs. ECDC Indians Memmingen

8/21/26, 4:30 PM

Eishockey
UPCOMING
Starbulls Rosenheim vs. EC Kassel Huskies
Starbulls Rosenheim
Starbulls Rosenheim vs. EC Kassel Huskies

8/21/26, 5:00 PM

Eishockey

More videos by Blue Devils Weiden

FREE
Pressegespräch mit Trainer und Sportlichen Leiter 07.08.2026
Blue Devils Weiden
Pressegespräch mit Trainer und Sportlichen Leiter 07.08.2026

8/7/26, 9:00 AM

Eishockey
FREE
DEL2: Blue Devils Weiden vs. Starbulls Rosenheim
Blue Devils Weiden
DEL2: Blue Devils Weiden vs. Starbulls Rosenheim

10/31/25, 6:30 PM

Eishockey
FREE
DEL2: Blue Devils Weiden vs. Eispiraten Crimmitschau
Blue Devils Weiden
DEL2: Blue Devils Weiden vs. Eispiraten Crimmitschau

10/24/25, 5:30 PM

Eishockey
FREE
DEL2 Playoffs: Blue Devils Weiden vs. Krefeld Pinguine - Viertelfinale - Spiel 6
Blue Devils Weiden
DEL2 Playoffs: Blue Devils Weiden vs. Krefeld Pinguine - Viertelfinale - Spiel 6

3/23/25, 5:00 PM

Eishockey
FREE
DEL2 Playoffs: Blue Devils Weiden vs. Krefeld Pinguine - Viertelfinale - Spiel 2
Blue Devils Weiden
DEL2 Playoffs: Blue Devils Weiden vs. Krefeld Pinguine - Viertelfinale - Spiel 2

3/14/25, 6:30 PM

Eishockey
FREE
DEL2: Blue Devils Weiden vs. EC Bad Nauheim
Blue Devils Weiden
DEL2: Blue Devils Weiden vs. EC Bad Nauheim

11/28/25, 6:30 PM

Eishockey
FREE
DEL2: Blue Devils Weiden vs. EV Landshut
Blue Devils Weiden
DEL2: Blue Devils Weiden vs. EV Landshut

10/10/25, 5:30 PM

Eishockey
FREE
DEL2: Blue Devils Weiden vs. ESV Kaufbeuren
Blue Devils Weiden
DEL2: Blue Devils Weiden vs. ESV Kaufbeuren

9/19/25, 5:30 PM

Eishockey
FREE
DEL2: Blue Devils Weiden vs. Bietigheim Steelers
Blue Devils Weiden
DEL2: Blue Devils Weiden vs. Bietigheim Steelers

12/5/25, 6:30 PM

Eishockey
FREE
DEL2: Blue Devils Weiden vs. Krefeld Pinguine
Blue Devils Weiden
DEL2: Blue Devils Weiden vs. Krefeld Pinguine

9/28/25, 4:00 PM

Eishockey
FREE
DEL2: Blue Devils Weiden vs. Dresdner Eislöwen
Blue Devils Weiden
DEL2: Blue Devils Weiden vs. Dresdner Eislöwen

1/31/25, 6:30 PM

Eishockey
FREE
DEL2: Blue Devils Weiden vs. Lausitzer Füchse
Blue Devils Weiden
DEL2: Blue Devils Weiden vs. Lausitzer Füchse

10/3/25, 5:30 PM

Eishockey
FREE
Testspiel DEL2: Blue Devils Weiden vs. Bayreuth Tigers
Blue Devils Weiden
Testspiel DEL2: Blue Devils Weiden vs. Bayreuth Tigers

9/1/24, 4:15 PM

Eishockey
FREE
DEL2: Blue Devils Weiden vs. Eisbären Regensburg
Blue Devils Weiden
DEL2: Blue Devils Weiden vs. Eisbären Regensburg

10/19/25, 4:00 PM

Eishockey
FREE
DEL2 Testspiel: Blue Devils Weiden vs. HC Banik Sokolov
Blue Devils Weiden
DEL2 Testspiel: Blue Devils Weiden vs. HC Banik Sokolov

8/30/25, 12:30 PM

Eishockey
FREE
DEL2: Blue Devils Weiden vs. EC Bad Nauheim
Blue Devils Weiden
DEL2: Blue Devils Weiden vs. EC Bad Nauheim

10/27/24, 5:00 PM

Eishockey

Related Profiles