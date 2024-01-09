8/27/26, 5:30 PM UPCOMING : Live in 15d • 6h • 55m • 51s
Video livestream of the friendly match Blue Devils Weiden vs. HC Banik Sokolov on 08/27/2026. The clubs will be financially involved in the revenue. #del2 #eishockey #icehockey @del2 @blue-devils-weiden
8/7/26, 9:00 AM
8/14/26, 11:15 AM
8/15/26, 2:15 PM
8/21/26, 12:30 PM
8/21/26, 4:30 PM
8/16/26, 11:30 AM
8/16/26, 4:00 PM
8/21/26, 5:00 PM
10/31/25, 6:30 PM
10/24/25, 5:30 PM
3/23/25, 5:00 PM
3/14/25, 6:30 PM
11/28/25, 6:30 PM
10/10/25, 5:30 PM
9/19/25, 5:30 PM
12/5/25, 6:30 PM
9/28/25, 4:00 PM
1/31/25, 6:30 PM
10/3/25, 5:30 PM
9/1/24, 4:15 PM
10/19/25, 4:00 PM
8/30/25, 12:30 PM
10/27/24, 5:00 PM