Premium Livestream Pay per View €5.99 Team Pass 26/27 Koblenz €109.99 Team Pass 26/27 SBB Baskets €109.99 ProA 26/27: All-Access-Pass €189.99 Continue Spieltag 21EPG Baskets Koblenz vs. SBB Börde Baskets EPG Baskets Koblenz 1/31/27, 3:45 PM UPCOMING From €5.99 Follow BARMER 2. Basketball Bundesliga - ProA: Video-Livestream des Spiels EPG Baskets Koblenz vs. SBB Börde Baskets. @2bblBasketballEPG Baskets KoblenzSBB Börde BasketsBARMER 2. Basketball BundesligaEPG Baskets Koblenz is responsible for live signal, commentators and chat-moderation.