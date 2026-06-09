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HC Empor Rostock vs. HSG Eider Harde

HC Empor Rostock Männer
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Video livestream of the match HC Empor Rostock vs. HSG Eider Harde of the 3. Liga Handball Men on 09/06/2026. @handball-net @deutscherhandballbund @3-handball-liga #handball #handballnet #liga3 #dhb #staffel-nord-ost

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