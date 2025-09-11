Premium Livestream Pay per View €5.90 HC Empor Rostock 26/ €59.90 NHV Concordia Delitzsch 26/ €59.90 . League Men Main Round 26/27 €69.90 Continue NHV Concordia Delitzsch vs. HC Empor Rostock NHV Concordia Delitzsch Men 8/29/26, 4:45 PM UPCOMING From €5.90 Follow Video livestream of the NHV Concordia Delitzsch vs. HC Empor Rostock game of the 3. Liga Handball Männer on 08/29/2026. @handball-net @deutscherhandballbund @3-handball-liga #handball #handballnet #liga3 #dhb #staffel-nord-ostHandball3. Handball-Liga MännerNHV Concordia Delitzsch MenHC Empor Rostock MännerNHV Concordia Delitzsch Men is responsible for live signal, commentators and chat-moderation.