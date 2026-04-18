Handball
3. Liga Frauen: Staffel Süd - HCD Gröbenzell vs. TuS Schutterwald
HCD Gröbenzell Frauen·
@hcd-groebenzell-frauen
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Süd - SG Schozach Bottwartal vs. HCD Gröbenzell
SG Schozach Bottwartal Frauen·
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Süd - SG Kappelwindeck/Steinbach vs. HCD Gröbenzell
SG Kappelwindeck/Steinbach Frauen·
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Süd - HSG St. Leon/Reilingen vs. HCD Gröbenzell
HSG St. Leon/Reilingen Frauen·
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Süd - HCD Gröbenzell vs. SG Schozach-Bottwartal
HCD Gröbenzell Frauen·
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Süd - HCD Gröbenzell vs. SG Kappelwindeck/Steinbach
HCD Gröbenzell Frauen·
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Süd - HCD Gröbenzell vs. HSG St. Leon/Reilingen
HCD Gröbenzell Frauen·
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Süd - Sportverein Allensbach vs. HCD Gröbenzell
SV Allensbach Frauen·
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Süd - HSG St. Leon/Reilingen vs. HCD Gröbenzell
HSG St. Leon/Reilingen Frauen·
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Süd: HCD Gröbenzell vs. SG Kappelwindeck/Steinbach
HCD Gröbenzell Frauen·
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Süd: Handballclub Damen Gröbenzell vs. SG Schozach-Bottwartal
HCD Gröbenzell Frauen·
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Süd: HCD Gröbenzell vs. HSG Stuttgart-Metzingen II
HCD Gröbenzell Frauen·
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Süd: TSG Friesenheim vs. Handballclub Damen Gröbenzell
TSG Friesenheim Frauen·
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Süd: Handballclub Damen Gröbenzell vs. Red Sparrows HSG Freiburg
HCD Gröbenzell Frauen·
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Süd: HCD Gröbenzell vs. HSG St. Leon/ Reilingen
HCD Gröbenzell Frauen·
Handball
Handball Regionalliga Bayern Frauen: HCD Gröbenzell II vs TSV EBE Forst United
HCD Gröbenzell Frauen·