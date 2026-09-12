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HC Erlangen II vs. TSB Schwäbisch Gmünd

HC Erlangen Männer II
HC Erlangen Männer II

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. Handball-Liga Men: Video livestream of the game HC Erlangen II vs. TSB Schwäbisch Gmünd. @3-handball-liga @handball-net #handballnet

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HC Erlangen Männer II is responsible for live signal, commentators and chat-moderation.

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