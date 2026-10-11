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Spieltag 5

HL Buchholz 08-Rosengarten vs. TSV Bayer 04 Leverkusen

HL Buchholz 08-Rosengarten Frauen
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