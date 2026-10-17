Premium Livestream Pay per View €5.90 Team Pass 2026/27 - Buchholz €39.90 Team Pass 2026/27 - Regensburg €39.90 HBF Main Round Pass 26/ €49.90 Continue Spieltag 8ESV 1927 Regensburg vs. HL Buchholz 08-Rosengarten ESV 1927 Regensburg Frauen 11/7/26, 4:45 PM UPCOMING From €5.90 Follow . Alsco Handball Bundesliga Frauen: Video livestream of the game ESV Regensburg vs. HL Buchholz 08-Rosengarten. @2-handball-bundesliga-frauenHandball2. Alsco Handball Bundesliga FrauenESV 1927 Regensburg FrauenHL Buchholz 08-Rosengarten FrauenESV 1927 Regensburg Frauen is responsible for live signal, commentators and chat-moderation.