Premium Livestream Pay per View €5.90 Team Pass 2026/27 - Buchholz €39.90 Team Pass/27 - Bremen €39.90 HBF Main Round Pass 26/ €49.90 Continue Spieltag 10SV Werder Bremen vs. HL Buchholz 08-Rosengarten SV Werder Bremen Frauen 11/21/26, 5:15 PM UPCOMING From €5.90 Follow . Alsco Handball Bundesliga Frauen: Video livestream of the match SV Werder Bremen vs. HL Buchholz 08-Rosengarten. @2-handball-bundesliga-frauenHandball2. Alsco Handball Bundesliga FrauenSV Werder Bremen FrauenHL Buchholz 08-Rosengarten FrauenSV Werder Bremen Frauen is responsible for live signal, commentators and chat-moderation.