Premium Video Pay per View €5.90 Team Pass 2026/27 - Regensburg €39.90 Team pass/27 - Todesfelde €39.90 HBF Main Round Pass 26/ €49.90 Continue Spieltag 6ESV 1927 Regensburg vs. SV Todesfelde von 1928 e. V. ESV 1927 Regensburg Frauen Today, 3:45 PM From €5.90 Follow 2. Alsco Handball Bundesliga Frauen: Video livestream of the match ESV 1927 Regensburg vs. SV Todesfelde von 1928 e. V. @2-handball-bundesliga-frauenHandball2. Alsco Handball Bundesliga FrauenESV 1927 Regensburg FrauenSV Todesfelde of e. V. WomenESV 1927 Regensburg Frauen is responsible for live signal, commentators and chat-moderation.