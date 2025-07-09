Premium Livestream Pay per View €5.90 HC Oppenweiler/Backnang 26/ €69.90 HSG Albstadt 26/ €69.90 . League Men Main Round 26/27 €79.90 Continue HSG Albstadt vs. HC Oppenweiler/Backnang HSG Albstadt Men 10/17/26, 5:45 PM UPCOMING From €5.90 Follow . Handball League Men: Video livestream of the HSG Albstadt vs. HC Oppenweiler/Backnang game. @3-handball-liga @handball-net #handballnetHandball3. Handball-Liga MännerHSG Albstadt MenHC Oppenweiler/Backnang MenHSG Albstadt Men is responsible for live signal, commentators and chat-moderation.