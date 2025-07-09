Premium Video Pay per View €5.90 HSG Varel 26/ €69.90 Sportfreunde Loxten 26/ €69.90 . League Men Main Round 26/27 €79.90 Continue HSG Varel vs. Sportfreunde Loxten HSG Varel Männer Today, 5:13 PM From €5.90 Follow . Handball League Men: Video livestream of the match HSG Varel Men vs. Sportfreunde Loxten Men. @3-handball-liga @handball-net #handballnetHandball3. Handball-Liga MännerHSG Varel MännerSport friends Loxten MenHSG Varel Männer is responsible for live signal, commentators and chat-moderation.