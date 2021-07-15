Premium Livestream Pay per View €5.90 HSG Konstanz 26/27 €69.90 HSG Albstadt 26/ €69.90 . League Men Main Round 26/27 €79.90 Continue HSG Konstanz vs. HSG Albstadt HSG Konstanz Männer 2/19/27, 6:45 PM UPCOMING From €5.90 Follow . Handball League Men: Video livestream of the HSG Konstanz vs. HSG Albstadt game. @3-handball-liga @handball-net #handballnetHandball3. Handball-Liga MännerHSG Konstanz MännerHSG Albstadt MenHSG Konstanz Männer is responsible for live signal, commentators and chat-moderation.