Premium Livestream Pay per View €5.90 TV Bittenfeld 26/ €69.90 HSG Konstanz 26/27 €69.90 . League Men Main Round 26/27 €79.90 Continue HSG Konstanz vs. TV Bittenfeld 1898 II HSG Konstanz Männer 1/23/27, 6:45 PM UPCOMING From €5.90 Follow . Handball-Liga Men: Video livestream of the HSG Konstanz vs. TV Bittenfeld 1898 II game. @3-handball-liga @handball-net #handballnetHandball3. Handball-Liga MännerHSG Konstanz MännerTV Bittenfeld 1898 Männer IIHSG Konstanz Männer is responsible for live signal, commentators and chat-moderation.