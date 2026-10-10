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Vorrunde 1, Spieltag 4

JSG Fredenbeck/Stade/Harsefeld vs. VfL Bad Schwartau

JSG Fredenbeck/Stade/Harsefeld U19w
JSG Fredenbeck/Stade/Harsefeld U19w

JBLH female: Video livestream of the game JSG Fredenbeck/Stade/Harsefeld vs. VfL Bad Schwartau. @jblhweiblich @handball-net #handballnet

HandballJBLH weiblichJSG Fredenbeck/Stade/Harsefeld U19wVfL Bad Schwartau U19w
JSG Fredenbeck/Stade/Harsefeld U19w is responsible for live signal, commentators and chat-moderation.

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