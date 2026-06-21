@kfoberthal
Bowling
DM 2026 5-8 Tag 7
KF Oberthal· 6/21/26, 8:00 AM
DM 2026 1-4 Tag 7
DM 2026 1-4 Tag 6
KF Oberthal· 6/20/26, 9:00 AM
DM 2026 5-8 Tag 6
KF Oberthal· 6/20/26, 7:00 AM
DM 2026 5-8 Tag 5
KF Oberthal· 6/19/26, 8:00 AM
DM 2026 1-4 Tag 5
DM 2026 5-8 Tag 4
KF Oberthal· 6/18/26, 8:00 AM
DM 2026 1-4 Tag 4
DM 2026 5-8 Tag 3
KF Oberthal· 6/17/26, 9:00 AM
DM 2026 1-4 Tag 3
DM 2026 1-4 Tag 2
KF Oberthal· 6/14/26, 7:00 AM
DM 2026 5-8 Tag 2
DM 2026 5-8 Tag 1
KF Oberthal· 6/13/26, 9:00 AM
DM 2026 1-4 Tag 1
Saarlandmeisterschaften 2026 Bahnen 5-8
KF Oberthal· 5/30/26, 10:00 AM
Saarlandmeisterschaften 2026 Bahnen 1-4
Saarlandsmeisterschaften Herren A Verein
KF Oberthal· 3/29/26, 10:00 AM
Meisterrunde Herren | 2. Spieltag
KF Oberthal· 2/28/26, 11:00 AM
Meisterrunde Damen | 3. Spieltag
1. Spieltag Playdown 2. Bundesliga Süd
KF Oberthal· 2/21/26, 11:00 AM
2. Bundesliga Süd Herren | KSC Landsweiler 1 - KSC Daun-Weiersbach
KF Oberthal· 2/1/26, 4:00 PM
Bundesliga Herren | KF Oberthal - SK Heiligenhaus
KF Oberthal· 1/31/26, 11:30 AM
Bundesliga Damen | KF Oberthal - SK Kleve
KF Oberthal· 1/17/26, 1:00 PM
Bundesliga Herren | KF Oberthal - SK Münstermaifeld
KF Oberthal· 1/17/26, 11:30 AM
Bundesliga Damen | KF Oberthal - SK Langenfeld / Solingen
KF Oberthal· 1/10/26, 1:00 PM
Bundesliga Herren | KF Oberthal - TuS Kirchberg
KF Oberthal· 12/6/25, 11:30 AM
Bundesliga Herren | KF Oberthal - KSC Hüttersdorf
KF Oberthal· 11/29/25, 4:00 PM
Bundesliga Damen | KF Oberthal - RSV Samo Remscheid
KF Oberthal· 11/15/25, 1:00 PM
Bundesliga Herren | KF Oberthal - SK Kamp-Lintfort
KF Oberthal· 11/15/25, 11:30 AM
Bundesliga Damen | KF Oberthal - KC 87 Wieseck
KF Oberthal· 11/8/25, 1:00 PM
Bundesliga Herren | KF Oberthal - SG Düsseldorfer Kegler
KF Oberthal· 11/8/25, 11:30 AM
Bundesliga Damen | KF Oberthal - DSC Wanne-Eikel
KF Oberthal· 9/27/25, 12:00 PM
Bundesliga Herren | KF Oberthal - SK Eifelland Gilzem
KF Oberthal· 9/23/25, 5:00 PM
Bundesliga Herren | KF Oberthal - SKV Trier
KF Oberthal· 9/20/25, 10:30 AM
Bundesliga Damen | KF Oberthal - Preußen Lünen
KF Oberthal· 9/13/25, 12:00 PM
Bundesliga Damen | KF Oberthal - KV Gelsenkirchen 1
KF Oberthal· 9/6/25, 12:00 PM