SKV Rot-Weiß Zerbst
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Saturday, 19 SeptemberSat 19 September
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Pauly-DKBC-Pokal Männer Viertelfinale: SKV Rot-Weiß Zerbst - VfB Hallbergmoos
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2. Bundesliga Ost 120 Männer: SKV Rot-Weiß Zerbst II - SV Blau-Weiß Loburg
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Ahlborn Championsleague 25/26 Quarter Finals: SKV RW Zerbst vs. KSK Orth/Donau
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2. Bundesliga Ost 120 Männer: SKV Rot-Weiß Zerbst II - SKV 9Pins Stollberg
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2. Bundesliga Ost 120 Männer: SKV Rot-Weiß Zerbst II - SV Geiseltal Mücheln
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Ahlborn Championsleague 2025/2026 First Round: SKV Rot Weiß Zerbst vs. KK Radlje
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2. Bundesliga Ost 120 Männer: SKV Rot-Weiß Zerbst II - SG Grün-Weiß Mehltheuer
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2. Bundesliga Ost 120 Männer: SKV Rot-Weiß Zerbst II - SKC Kleeblatt Berlin
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2. Bundesliga Ost 120 Frauen: SKV Rot-Weiß Zerbst - SV Germania Schafstädt
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