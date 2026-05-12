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2. Liga Süd - Spieltag 8
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2. Liga Süd - Spieltag 8
Handball
JBLH mB Pokalrunde: mJSG Melsungen/Körle/Guxhagen vs. MTV Lübeck
mJSG Melsungen/Körle/Guxhagen U19m·
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JBLH mA 2. Liga Süd: mJSG Melsungen/Körle/Guxhagen vs. SG BBM Bietigheim
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JBLH mA 2. Liga Süd: mJSG Melsungen/Körle/Guxhagen vs. SG Pforzheim-Eutingen
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JBLH mA 2. Liga Süd: mJSG Melsungen/Körle/Guxhagen vs. HSG Hanau
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JBLH mA 2. Liga Süd: mJSG Melsungen/Körle/Guxhagen vs. HG Oftersheim/Schwetzingen
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3. Liga: Staffel Nord-West - MT Melsungen II vs. Sportfreunde Söhre von 1947
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mJSG Melsungen/Körle/Guxhagen vs. HSG Rodgau Nieder-Roden
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