Premium Livestream Pay per View €5.90 Oranienburger HC 26/ €69.90 NHV Concordia Delitzsch 26/ €69.90 . League Men Main Round 26/27 €79.90 Continue NHV Concordia Delitzsch vs. Oranienburger HC NHV Concordia Delitzsch Men 12/5/26, 5:45 PM UPCOMING From €5.90 Follow . Handball League Men: Video livestream of the NHV Concordia Delitzsch 2010 vs. Oranienburger HC game. @3-handball-liga @handball-net #handballnetHandball3. Handball-Liga MännerNHV Concordia Delitzsch MenOranienburger HC MännerNHV Concordia Delitzsch Men is responsible for live signal, commentators and chat-moderation.