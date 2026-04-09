Premium Livestream Pay per View €5.90 TSV Burgdorf 26/ €59.90 NHV Concordia Delitzsch 26/ €59.90 . League Men Main Round 26/27 €79.90 Continue NHV Concordia Delitzsch vs. TSV Burgdorf II NHV Concordia Delitzsch Men 11/25/26, 5:45 PM UPCOMING From €5.90 Follow Video livestream of the NHV Concordia Delitzsch vs. TSV Burgdorf II game of the 3. Liga Handball Männer on/25/2026. @handball-net @deutscherhandballbund @-handball-liga #handball #handballnet #liga3 #dhb #staffel-nord-ostHandball3. Handball-Liga MännerNHV Concordia Delitzsch MenTSV Burgdorf II MenNHV Concordia Delitzsch Men is responsible for live signal, commentators and chat-moderation.