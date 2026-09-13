Premium Livestream Pay per View €5.90 OHV Aurich 26/ €69.90 VfL Eintracht Hagen 26/27 €69.90 . League Men Main Round 26/27 €79.90 Continue OHV Aurich vs. VfL Eintracht Hagen II OHV Aurich Männer 1/24/27, 3:45 PM UPCOMING From €5.90 Follow . Handball League Men: Video livestream of the game OHV Aurich vs. VfL Eintracht Hagen II. @3-handball-liga @handball-net #handballnetHandball3. Handball-Liga MännerOHV Aurich MännerVfL Eintracht Hagen Männer IIOHV Aurich Männer is responsible for live signal, commentators and chat-moderation.