Premium Livestream Pay per View €5.99 Team Pass 26/27 Paderborn €109.99 Team Pass 26/27 SBB Baskets €109.99 Continue Spieltag 10Paderborn Baskets vs. SBB Börde Baskets Paderborn Baskets 11/18/26, 6:15 PM UPCOMING From €5.99 Follow BARMER 2. Basketball Bundesliga - ProA: Video-Livestream des Spiels Paderborn Baskets vs. SBB Börde Baskets. @2bblBasketballPaderborn BasketsSBB Börde BasketsBARMER 2. Basketball BundesligaPaderborn Baskets is responsible for live signal, commentators and chat-moderation.